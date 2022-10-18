Глава МАГАТЭ: соглашение о зоне безопасности у ЗАЭС может быть заключено до конца года
«Я считаю, что это возможно», — цитирует РИА Новости Гросси.
Он отметил, что провёл хорошие диалоги с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ранее Гросси заявил, что по итогам консультаций с Москвой и Киевом удалось «подойти ближе» к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС.
Также сообщалось, что представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, обсуждают вопросы безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС.