В МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС вновь отключили от внешнего энергоснабжения
- РИА Новости
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«Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова потеряла связь с последней оставшейся работающей линией электропередачи на 750 кВ сегодня утром», — говорится в сообщении.
В МАГАТЭ добавили, что объект продолжает получать электроэнергию из сети через резервную систему.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что по итогам консультаций с Москвой и Киевом удалось «подойти ближе» к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС.
Также сообщалось, что представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, обсуждают вопросы безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС.