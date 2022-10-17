В МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС вновь отключили от внешнего энергоснабжения

Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС вновь отключилось, объект получает электричество через резервную систему. Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова потеряла связь с последней оставшейся работающей линией электропередачи на 750 кВ сегодня утром», — говорится в сообщении.

В МАГАТЭ добавили, что объект продолжает получать электроэнергию из сети через резервную систему.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что по итогам консультаций с Москвой и Киевом удалось «подойти ближе» к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС.

Также сообщалось, что представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, обсуждают вопросы безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС.