В Пентагоне рассматривают возможность оплаты работы Starlink на Украине

В Пентагоне рассматривают возможность выделения средств с целью обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи Starlink, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску.

Об этом в ведомстве рассказали информационному агентству РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что в Пентагоне рассматриваются различные варианты поддержания работы спутниковой связи на территории Украины.

Предоставление средств является одним из них.

Ранее компания SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Позже Маск заявил, что продолжит финансировать работу спутниковой связи Starlink на Украине.