В Пентагоне рассматривают возможность оплаты работы Starlink на Украине
Об этом в ведомстве рассказали информационному агентству РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что в Пентагоне рассматриваются различные варианты поддержания работы спутниковой связи на территории Украины.
Предоставление средств является одним из них.
Ранее компания SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.
Позже Маск заявил, что продолжит финансировать работу спутниковой связи Starlink на Украине.