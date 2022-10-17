МИД Нидерландов анонсировал конференцию по восстановлению Украины
- Gettyimages.ru
- © Merethe Svarstad Eeg / EyeEm
Об этом говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что целью проведения конференции является организация собрания голландских компаний и организаций, которые намерены принять участие в восстановлении Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к международным партнёрам во время выступления на конференции Всемирного банка и МВФ с просьбой предоставить стране кредиты на восстановление энергетической инфраструктуры, а также закупку газа и угля.
Исполнительный совет МВФ принял решение о предоставлении Украине $1,3 млрд с целью оказания финансовой поддержки. Средства были направлены на «удовлетворение всех потребностей, связанных с финансированием платёжного баланса» Украины.