МИД Нидерландов анонсировал конференцию по восстановлению Украины

МИД Нидерландов проведёт конференцию по восстановлению Украины в Гааге в среду, 19 октября.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что целью проведения конференции является организация собрания голландских компаний и организаций, которые намерены принять участие в восстановлении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к международным партнёрам во время выступления на конференции Всемирного банка и МВФ с просьбой предоставить стране кредиты на восстановление энергетической инфраструктуры, а также закупку газа и угля.

Исполнительный совет МВФ принял решение о предоставлении Украине $1,3 млрд с целью оказания финансовой поддержки. Средства были направлены на «удовлетворение всех потребностей, связанных с финансированием платёжного баланса» Украины.