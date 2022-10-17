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МИД Нидерландов анонсировал конференцию по восстановлению Украины

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МИД Нидерландов проведёт конференцию по восстановлению Украины в Гааге в среду, 19 октября.
МИД Нидерландов анонсировал конференцию по восстановлению Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Merethe Svarstad Eeg / EyeEm

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что целью проведения конференции является организация собрания голландских компаний и организаций, которые намерены принять участие в восстановлении Украины. 

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к международным партнёрам во время выступления на конференции Всемирного банка и МВФ с просьбой предоставить стране кредиты на восстановление энергетической инфраструктуры, а также закупку газа и угля.

Исполнительный совет МВФ принял решение о предоставлении Украине $1,3 млрд с целью оказания финансовой поддержки. Средства были направлены на «удовлетворение всех потребностей, связанных с финансированием платёжного баланса» Украины.

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