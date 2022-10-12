Зеленский запросил у партнёров кредиты на закупку газа и угля в преддверии зимы

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к международным партнёрам во время выступления на конференции Всемирного банка и МВФ с просьбой предоставить стране кредиты на восстановление энергетической инфраструктуры, а также закупку газа и угля.

«Нужны кредитные лимиты на покупку газа и угля для будущего отопительного сезона. Объём помощи на этот год должен быть не менее $5 млрд», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам Зеленского, страна нуждается в целевых кредитах $2 млрд на восстановление разрушенной электрической энергетической инфраструктуры и расширения экспорта в Европу.

Украинский лидер заявил, что эти займы обеспечат стране стабильность.

На прошлой неделе исполнительный совет МВФ принял решение о предоставлении Украине $1,3 млрд с целью оказания финансовой поддержки. Средства были направлены на «удовлетворение всех потребностей, связанных с финансированием платёжного баланса» Украины.

14 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина превратилась в колонию Запада из-за числа кредитов.