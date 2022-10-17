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Немецкий политик Вайдель: главным проигравшим от украинского кризиса станет Германия

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Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель выразила мнение, что от украинского кризиса больше всего пострадает ФРГ.
Немецкий политик Вайдель: главным проигравшим от украинского кризиса станет Германия
  • AP
  • © Markus Schreiber

В интервью для Deutschlandfunk она сказала, что против Берлина ведётся экономическая война, поэтому ему нужно выступать за мирные переговоры и скорейшее завершение вооружённого конфликта.

Вайдель отметила необходимость ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». По её словам, Германия также должна принять раздел украинской территории.

«Что раздел территорий в конечном итоге означает для Украины и для России — вообще не наша забота», — подчеркнула политик, добавляя, что Германию прежде всего должны беспокоить её экономические проблемы.

Ранее министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах не исключил, что в стране могут закрыться некоторые больницы в связи с ростом инфляции и энергетическим кризисом.

Кроме того, министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что сложности в энергетической сфере в Германии рискуют перерасти в социальный кризис.

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