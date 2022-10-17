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The Atlantic: Лиз Трасс оказалась катастрофой для Великобритании

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс оказалась катастрофой для страны и войдёт в её историю именно так, заявил обозреватель The Atlantic Том Мактаг.

«Три недели Соединённое Королевство охвачено кризисом сокрушительного идиотизма — кризисом... который затрагивает самое ценное, что у нас есть, а именно основополагающую национальную идентичность», — написал он.

Журналист назвал Трасс «абсурдной пародией» на премьер-министра из-за отказа политика от обещания снизить налоги и увольнение ближайшего соратника.

29 сентября СМИ писали, что в Великобритании растёт недовольство премьер-министром Лиз Трасс.

Бывший глава Министерства финансов Великобритании и автор плана спасения экономики государства Квази Квартенг выразил мнение, что британский премьер-министр Лиз Трасс покинет свою должность через пару недель.

По данным The Guardian, депутаты правящей Консервативной партии Великобритании запланировали встречу 17 октября для обсуждения политического будущего действующего премьер-министра страны Лиз Трасс.

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