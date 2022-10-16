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Израильский министр по делам диаспоры Шай выступил за оказание военной помощи Украине

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Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выразил уверенность, что Израилю необходимо начать поставку вооружения Украине.
Израильский министр по делам диаспоры Шай выступил за оказание военной помощи Украине
  • РИА Новости

По мнению Шая, для Израиля настало время занять чёткую позицию в украинском конфликте.

«Пришло время поставлять Украине военную помощь, как это делают США и страны НАТО», — написал он в Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам заявил, что шокирован тем, что Израиль так и не поставил Киеву вооружение, о котором просили украинские власти.

В июле спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что Россия надеется, что Израиль отреагирует мудро и корректно, если Соединённые Штаты попросят власти страны поставить оружие на Украину.

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