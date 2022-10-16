Израильский министр по делам диаспоры Шай выступил за оказание военной помощи Украине

Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выразил уверенность, что Израилю необходимо начать поставку вооружения Украине.

По мнению Шая, для Израиля настало время занять чёткую позицию в украинском конфликте.

«Пришло время поставлять Украине военную помощь, как это делают США и страны НАТО», — написал он в Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам заявил, что шокирован тем, что Израиль так и не поставил Киеву вооружение, о котором просили украинские власти.

В июле спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что Россия надеется, что Израиль отреагирует мудро и корректно, если Соединённые Штаты попросят власти страны поставить оружие на Украину.