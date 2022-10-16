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Министр труда Германии Хайл призвал дать преференции получившим убежище беженцам с Украины

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Немецкий министр труда и социальных вопросов Хубертус Хайль в интервью изданию Tagesspiegel am Sonntag выразил уверенность, что беженцам с Украины, которые получили убежище в Германии, необходимо предоставлять привилегии, которые не полагаются беженцам из других стран.
Министр труда Германии Хайл призвал дать преференции получившим убежище беженцам с Украины
  • Gettyimages.ru

По словам Хайла, которые приводит РИА Новости, у украинских беженцев есть право на материальную поддержку, а также на то, чтобы сразу начать работать в Германии.

По мнению министра, такие привилегии не повлияют на увеличение числа приехавших с Украины беженцев зимой.

Ранее газета Daily Mail передавала, что в Великобритании постепенно сворачивается программа «Дома для Украины», предназначенная для украинских беженцев.

По информации газеты The Guardian, 50 тыс. украинских беженцев в 2023 году могут остаться без жилья в Британии.

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