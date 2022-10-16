Министр труда Германии Хайл призвал дать преференции получившим убежище беженцам с Украины
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По словам Хайла, которые приводит РИА Новости, у украинских беженцев есть право на материальную поддержку, а также на то, чтобы сразу начать работать в Германии.
По мнению министра, такие привилегии не повлияют на увеличение числа приехавших с Украины беженцев зимой.
Ранее газета Daily Mail передавала, что в Великобритании постепенно сворачивается программа «Дома для Украины», предназначенная для украинских беженцев.
По информации газеты The Guardian, 50 тыс. украинских беженцев в 2023 году могут остаться без жилья в Британии.