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Песков: за последствия установления потолка цен на российский газ заплатят обычные граждане

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За последствия возможного решения об установлении потолка цен на российский газ заплатят жители государств, которые поддержат данную инициативу. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Песков: за последствия установления потолка цен на российский газ заплатят обычные граждане
  • РИА Новости

Песков подчеркнул, что уже сейчас многие страны сталкиваются с неприятными последствиями решения о введении антироссийских санкций.

«А присоединение к стану сторонников этого потолка цен, конечно, это будет ещё одна цена, которую гражданам этих стран нужно будет платить», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ — это нарушение условий контрактов, которое влечёт за собой прекращение поставок.

Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы обеспечивать Европу энергоресурсами в осенний и зимний периоды.

При этом он заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

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