Песков: за последствия установления потолка цен на российский газ заплатят обычные граждане

За последствия возможного решения об установлении потолка цен на российский газ заплатят жители государств, которые поддержат данную инициативу. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков подчеркнул, что уже сейчас многие страны сталкиваются с неприятными последствиями решения о введении антироссийских санкций.

«А присоединение к стану сторонников этого потолка цен, конечно, это будет ещё одна цена, которую гражданам этих стран нужно будет платить», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ — это нарушение условий контрактов, которое влечёт за собой прекращение поставок.

Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы обеспечивать Европу энергоресурсами в осенний и зимний периоды.

При этом он заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.