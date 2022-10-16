Песков: за последствия установления потолка цен на российский газ заплатят обычные граждане
- РИА Новости
Песков подчеркнул, что уже сейчас многие страны сталкиваются с неприятными последствиями решения о введении антироссийских санкций.
«А присоединение к стану сторонников этого потолка цен, конечно, это будет ещё одна цена, которую гражданам этих стран нужно будет платить», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ — это нарушение условий контрактов, которое влечёт за собой прекращение поставок.
Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы обеспечивать Европу энергоресурсами в осенний и зимний периоды.
При этом он заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.