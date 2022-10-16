Си Цзиньпин заявил о намерении вывести армию к ВС мирового уровня в 2027 году

В Китае планируется реформировать армию до вооружённых сил мирового уровня к 2027 году, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Достижение цели столетней борьбы по созданию армии в намеченные сроки и ускорение превращения Народно-освободительной армии Китая — стратегическое требование всестороннего строительства современного социалистического государства», — цитирует его РИА Новости.

Китайский лидер акцентировал внимание на необходимости реформировать армию и повысить её боеспособность с помощью научно-технического прогресса и талантливых кадров.

По словам Си Цзиньпина, необходимо также ускорить модернизацию военной теории, формы организации армии, вооружения и техники.

В сентябре председатель КНР призвал китайскую армию сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях.

Ранее Россия и Китай в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработали совместные действия боевых кораблей, в том числе разгром сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп условного противника.