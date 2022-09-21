Си Цзиньпин призвал армию КНР сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях
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- © Ng Han Guan
Как сообщает Центральное телевидение Китая, в Пекине прошёл семинар по национальной обороне и военной реформе с участием членов Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, и Си Цзиньпин направил участникам семинара ряд указаний.
Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на сообщение телеканала, председатель КНР отметил, что вооружённые силы страны должны «сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях».
Ранее Россия и Китай в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработали совместные действия боевых кораблей, в том числе разгром сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп условного противника.