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SCMP: россияне в Гонконге столкнулись с трудностями в банковских операциях из-за санкций

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Работающие в Гонконге российские бизнесмены пожаловались на трудности с банковскими операциями из-за западных антироссийских санкций.

По данным источников South China Morning Post, международная банковская группа HSBC подтвердила приостановку инвестуслуг для своих клиентов из России в городе.

«Источник, знакомый с британско-гонконгской банковской группой (HSBC), подтвердил, что банк направил письмо большинству своих российских клиентов в городе в связи с приостановкой розничных инвестиционных услуг из-за санкций ЕС», — говорится в тексте публикации.

При этом отмечается, что соответствующие меры не повлияют на личные счета клиентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о давлении на банки Турции со стороны США.

Глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу обратился к властям страны, призвав правительство не поддаваться антироссийским угрозам со стороны США после прекращения использования российской платёжной системы МИР. 

В Еврокомиссии выразили обеспокоенность неприсоединением Турции к санкциям против России.

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