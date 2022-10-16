SCMP: россияне в Гонконге столкнулись с трудностями в банковских операциях из-за санкций
По данным источников South China Morning Post, международная банковская группа HSBC подтвердила приостановку инвестуслуг для своих клиентов из России в городе.
«Источник, знакомый с британско-гонконгской банковской группой (HSBC), подтвердил, что банк направил письмо большинству своих российских клиентов в городе в связи с приостановкой розничных инвестиционных услуг из-за санкций ЕС», — говорится в тексте публикации.
При этом отмечается, что соответствующие меры не повлияют на личные счета клиентов.
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