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В Еврокомиссии выразили обеспокоенность неприсоединением Турции к санкциям против России

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В Еврокомиссии обеспокоены неприсоединением Турции к антироссийским санкциям, так как это позволяет производить свободное обращение товаров в рамках Таможенного союза ЕС и Турции.
В Еврокомиссии выразили обеспокоенность неприсоединением Турции к санкциям против России
  • РИА Новости

«Неприсоединение Турции к ограничительным мерам ЕС в отношении России вызывает особую озабоченность в связи со свободным обращением товаров, в том числе товаров двойного назначения, в Таможенном союзе ЕС — Турция», — говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

Отмечается, что в этом ключе политика Анкары создаёт риск подрыва ограничительных мер Евросоюза.

При этом в ЕК подчеркнули, что Турция остаётся ключевым европейским партнёром в важнейших сферах, представляющих общий интерес.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о давлении на банки Турции со стороны США.

Глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу обратился к властям страны, призвав правительство не поддаваться антироссийским угрозам со стороны США после прекращения использования российской платёжной системы МИР. 

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