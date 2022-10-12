В Еврокомиссии выразили обеспокоенность неприсоединением Турции к санкциям против России

В Еврокомиссии обеспокоены неприсоединением Турции к антироссийским санкциям, так как это позволяет производить свободное обращение товаров в рамках Таможенного союза ЕС и Турции.

«Неприсоединение Турции к ограничительным мерам ЕС в отношении России вызывает особую озабоченность в связи со свободным обращением товаров, в том числе товаров двойного назначения, в Таможенном союзе ЕС — Турция», — говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

Отмечается, что в этом ключе политика Анкары создаёт риск подрыва ограничительных мер Евросоюза.

При этом в ЕК подчеркнули, что Турция остаётся ключевым европейским партнёром в важнейших сферах, представляющих общий интерес.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о давлении на банки Турции со стороны США.

Глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу обратился к властям страны, призвав правительство не поддаваться антироссийским угрозам со стороны США после прекращения использования российской платёжной системы МИР.