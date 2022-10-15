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В США изучают варианты помощи по обеспечению ВСУ спутниковой связью

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На данный момент Пентагон изучает варианты помощи в вопросе обеспечения ВСУ спутниковой связью, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что в США понимают важность наличия стабильной связи у ВСУ.

«Пентагон работает с союзниками и партнёрами над тем, чтобы рассмотреть все варианты того, как лучше обеспечить эти потребности, о которых говорит украинская сторона», — приводит ТАСС слова Жан-Пьер на брифинге.

По данным телеканала CNN, американский миллиардер Илон Маск предупредил Пентагон, что его компания SpaceX больше не сможет оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Минобороны США взять на себя эти расходы.

По словам Маска, компания SpaceX потратила $80 млн на запуск и поддержание работы интернет-сети на Украине.

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