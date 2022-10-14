В Пентагоне подтвердили переговоры со SpaceX по обеспечению интернета Starlink на Украине

Представитель Минобороны США подтвердил, что ведутся переговоры со SpaceX по поводу обеспечения украинских военных спутниковым интернетом Starlink.

«Единственное, что я могу сказать сейчас, — это то, что мы находимся в контакте со SpaceX по этому поводу, по поводу Starlink, но больше сказать мне сейчас нечего», — цитирует его РИА Новости.

По словам источника агентства в военной сфере, Starlink показал «исключительную эффективность» в ходе конфликта и в Пентагоне считают необходимым обеспечить украинских военных соответствующими возможностями.

По данным телеканала CNN, американский миллиардер Илон Маск предупредил Пентагон, что его компания SpaceX больше не сможет оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Минобороны США взять на себя эти расходы.

По словам Маска, компания SpaceX потратила $80 млн на запуск и поддержание работы интернет-сети на Украине.