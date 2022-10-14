Захарова указала на критический проамериканский перекос в политике Швейцарии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала критическим проамериканский перекос в политике Швейцарии.

Так она прокомментировала заявление швейцарского МИД об отказе высказаться по делу об осквернении свастикой мемориала русскому генералу Суворову в кантоне Ури 12 октября.

«Отчего же? Как раз доказали бы свой нейтралитет, проявив сбалансированность. А то проамериканский перекос уже стал критическим», — написала дипломат в своём Telegram.

В августе директор российского Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников призвал ЮНЕСКО помочь в сохранении памятников советским воинам в Польше.

Евродепутаты от Греции Костас Пападакис и Лефтерис Николау-Алаванос ранее обратились к Еврокомиссии по поводу случаев вандализма и сноса памятников в честь победы над фашизмом в странах — членах ЕС.

По их мнению, европейские лидеры пренебрегают исторической правдой.