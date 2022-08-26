Российский фонд призвал ЮНЕСКО помочь в сохранении памятников советским воинам в Польше
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как напомнил Мельников, в польском Бжеге сносят мемориальный комплекс, посвящённый памяти советских воинов.
«Памятник… безусловно, является объектом всемирного культурного наследия. Разрушение мемориального комплекса привело к осквернению захоронения солдат и офицеров, расположенного на территории», — считает эксперт.
По его словам, во время операций по освобождению Польши и Латвии сражались и умирали смертью храбрых солдаты разных национальностей и эти мемориалы — память обо всех них.
Мельников попросил ЮНЕСКО провести разбирательство по ситуациям в Риге и Бжеге.
Ранее сообщалось, что в рижском парке Победы снесли последний элемент памятника освободителям — 79-метровую стелу.