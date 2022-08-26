Российский фонд призвал ЮНЕСКО помочь в сохранении памятников советским воинам в Польше

Директор российского Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников призвал ЮНЕСКО помочь в сохранении памятников советским воинам в Польше.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как напомнил Мельников, в польском Бжеге сносят мемориальный комплекс, посвящённый памяти советских воинов.

«Памятник… безусловно, является объектом всемирного культурного наследия. Разрушение мемориального комплекса привело к осквернению захоронения солдат и офицеров, расположенного на территории», — считает эксперт.

По его словам, во время операций по освобождению Польши и Латвии сражались и умирали смертью храбрых солдаты разных национальностей и эти мемориалы — память обо всех них.

Мельников попросил ЮНЕСКО провести разбирательство по ситуациям в Риге и Бжеге.

Ранее сообщалось, что в рижском парке Победы снесли последний элемент памятника освободителям — 79-метровую стелу.