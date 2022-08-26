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Российский фонд призвал ЮНЕСКО помочь в сохранении памятников советским воинам в Польше

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Директор российского Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников призвал ЮНЕСКО помочь в сохранении памятников советским воинам в Польше.
Российский фонд призвал ЮНЕСКО помочь в сохранении памятников советским воинам в Польше
  • AFP
  • © BERTRAND GUAY / AFP POOL

Об этом сообщает телеканал «360».

Как напомнил Мельников, в польском Бжеге сносят мемориальный комплекс, посвящённый памяти советских воинов.

«Памятник… безусловно, является объектом всемирного культурного наследия. Разрушение мемориального комплекса привело к осквернению захоронения солдат и офицеров, расположенного на территории», — считает эксперт.

По его словам, во время операций по освобождению Польши и Латвии сражались и умирали смертью храбрых солдаты разных национальностей и эти мемориалы — память обо всех них.

Мельников попросил ЮНЕСКО провести разбирательство по ситуациям в Риге и Бжеге.

Ранее сообщалось, что в рижском парке Победы снесли последний элемент памятника освободителям — 79-метровую стелу.

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