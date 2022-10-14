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Дипломат Крутских: руководству России хватит выдержки для удержания мира от катастрофы

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Российским руководству и дипломатии хватит выдержки и политической воли, чтобы удержать мир от катастрофы, заявил спецпредставитель президента России по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности Андрей Крутских.
Дипломат Крутских: руководству России хватит выдержки для удержания мира от катастрофы
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Выдержки, воли и вместе с тем решимости российской дипломатии и политическому руководству страны хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Севастополе сообщил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».

Также он заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.

Президент России Владимир Путин заявил, что введение войск НАТО на Украину может привести к глобальной катастрофе.

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