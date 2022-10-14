В Минфине США заявили, что Запад ещё не принял решение о предельной цене нефти из России

На Западе ещё не приняли решение о предельной цене на российскую нефть, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Она отметила, что её недавние рассуждения на тему стоимости в пределах $60 за баррель не следует рассматривать как отражение коллективных решений западных государств. По словам министра, Запад и союзники будут решать вопрос о надлежащей цене вместе.

«Кроме того, речь идёт о цене, которая с течением времени может корректироваться после выработки решения относительно уровня. Но никакого решения не принято», — цитирует Йеллен ТАСС.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде предположил, что потолок цен на российскую нефть может повлиять на выборы в США.