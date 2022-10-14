Во Франции сообщили о российской подлодке неподалёку от побережья Бретани

В конце сентября у атлантического побережья французского региона Бретань была обнаружена российская подлодка, следует из заявления ВМФ Франции.

«Русскую подводную лодку, замеченную в 7 км от побережья Бретани 29 сентября, сопроводил многоцелевой фрегат «Нормандия» (типа FREMM)», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Уточняется, что речь идёт о российской дизель-электрической подводной лодке «Новороссийск».

Ранее стало известно, что ЦКБ «Рубин» разрабатывает более десяти типов беспилотных подводных аппаратов для Военно-морского флота России совместно с Министерством обороны.

Также 15 сентября проинформировали, что российский ВМФ получит первый корабль с морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М» в 2022 году.