Во Франции сообщили о российской подлодке неподалёку от побережья Бретани
- AFP
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«Русскую подводную лодку, замеченную в 7 км от побережья Бретани 29 сентября, сопроводил многоцелевой фрегат «Нормандия» (типа FREMM)», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Уточняется, что речь идёт о российской дизель-электрической подводной лодке «Новороссийск».
Ранее стало известно, что ЦКБ «Рубин» разрабатывает более десяти типов беспилотных подводных аппаратов для Военно-морского флота России совместно с Министерством обороны.
Также 15 сентября проинформировали, что российский ВМФ получит первый корабль с морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М» в 2022 году.