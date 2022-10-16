Узнать больше

В ЕП подняли тему введения запрета для компаний и спортсменов на работу в России

Короткая ссылка
Юлия Гуреева
Группа европарламентариев из Словакии, Болгарии, Литвы, Чехии и Эстонии подняла вопрос о возможности введения запрета для европейских компаний, а также спортсменов из ЕС на ведение деятельности в России. Свою позицию депутаты изложили в письме Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.
В ЕП подняли тему введения запрета для компаний и спортсменов на работу в России
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Несколько парламентариев обратились к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с вопросом по поводу ограничений для компаний, которые планируют вести дела в России. «Готовит ли заместитель председателя Еврокомиссии — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности какие-либо меры, чтобы запретить компаниям из ЕС начинать новый бизнес в России?» — спросили они.

В своём письме евродепутаты отметили, что многие фирмы и публичные фигуры на фоне конфликта на Украине «по собственной воле» решили прекратить деятельность в России. Однако ряд международных корпораций и спортсменов «продолжают игнорировать ситуацию ради собственной выгоды», говорится в обращении.

«Мы считаем, что эта позиция подрывает наши совместные усилия и формирует двойные стандарты для многих из пострадавших», — заявили политики.

В связи с этим они поинтересовались, будут ли введены какие-либо ограничения в отношении граждан ЕС, имеющих контракты в России. Также Боррелю задали вопрос, планирует ли ЕК создать некую «коммуникационную стратегию» с участием публичных личностей, чтобы привлечь внимание к их решению покинуть Россию.

Напомним, 8 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд для российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить