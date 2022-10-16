В ЕП подняли тему введения запрета для компаний и спортсменов на работу в России

Группа европарламентариев из Словакии, Болгарии, Литвы, Чехии и Эстонии подняла вопрос о возможности введения запрета для европейских компаний, а также спортсменов из ЕС на ведение деятельности в России. Свою позицию депутаты изложили в письме Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.

Несколько парламентариев обратились к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с вопросом по поводу ограничений для компаний, которые планируют вести дела в России. «Готовит ли заместитель председателя Еврокомиссии — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности какие-либо меры, чтобы запретить компаниям из ЕС начинать новый бизнес в России?» — спросили они.

В своём письме евродепутаты отметили, что многие фирмы и публичные фигуры на фоне конфликта на Украине «по собственной воле» решили прекратить деятельность в России. Однако ряд международных корпораций и спортсменов «продолжают игнорировать ситуацию ради собственной выгоды», говорится в обращении.

«Мы считаем, что эта позиция подрывает наши совместные усилия и формирует двойные стандарты для многих из пострадавших», — заявили политики.

В связи с этим они поинтересовались, будут ли введены какие-либо ограничения в отношении граждан ЕС, имеющих контракты в России. Также Боррелю задали вопрос, планирует ли ЕК создать некую «коммуникационную стратегию» с участием публичных личностей, чтобы привлечь внимание к их решению покинуть Россию.

Напомним, 8 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд для российских спортсменов.