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МИД: резолюция ГА ООН по Украине нацелена на затягивание конфликта

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В МИД России заявили, что принятие резолюции Генассамблеей ООН по Украине нацелено на затягивание конфликта.
МИД: резолюция ГА ООН по Украине нацелена на затягивание конфликта
  • РИА Новости

«Эта конфронтационная инициатива нацелена вовсе не на поиск путей мирного урегулирования, a на затягивание конфликта на Украине», — говорится в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, что страны Запада пытаются найти решение собственным геополитическим задачам в противовес Москве и удержать «ускользающую монополию» в мировых делах.

В МИД напомнили, что референдумы в ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областях проведены в полном соответствии с Уставом ООН.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Западу удалось добиться результата по антироссийской резолюции ГА ООН методами дипломатического террора и шантажа.

12 октября ГА ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях.

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