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В ООН выразили надежду на продление продуктовой сделки

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Стопроцентной уверенности в продлении продуктовой сделки нет, но ООН надеется, что стороны найдут пути решения, заявил координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла.
В ООН выразили надежду на продление продуктовой сделки
  • РИА Новости

«Мы видим готовность сторон к работе, мы верим, что работа будет продолжена в правильном направлении», — приводит РИА Новости его слова в интервью турецкому телеканалу A Haber.

По его словам, в рамках инициативы уже было вывезено свыше 7 млн т.

«Мы не знаем, что принесёт нам будущее, не можем заявлять стопроцентно. Но могу сказать, что стороны очень воодушевлённо подходят к этому вопросу, и я верю, что они найдут пути решения», — заключил Абдулла.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию на Украине и продуктовую сделку.

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