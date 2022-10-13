В ООН выразили надежду на продление продуктовой сделки

Стопроцентной уверенности в продлении продуктовой сделки нет, но ООН надеется, что стороны найдут пути решения, заявил координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла.

«Мы видим готовность сторон к работе, мы верим, что работа будет продолжена в правильном направлении», — приводит РИА Новости его слова в интервью турецкому телеканалу A Haber.

По его словам, в рамках инициативы уже было вывезено свыше 7 млн т.

«Мы не знаем, что принесёт нам будущее, не можем заявлять стопроцентно. Но могу сказать, что стороны очень воодушевлённо подходят к этому вопросу, и я верю, что они найдут пути решения», — заключил Абдулла.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию на Украине и продуктовую сделку.