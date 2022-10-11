Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на Украине и продуктовую сделку
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Об этом сообщается на сайте турецкого Минобороны.
«Обсуждались ситуация на Украине, реализация «продовольственной сделки», сирийское урегулирование, двусторонние, региональные вопросы обороны и безопасности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны подчеркнули важность прекращения огня на Украине с целью предотвращения дальнейших человеческих жертв и восстановления мира и стабильности в регионе.
30 сентября российский лидер Владимир Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.