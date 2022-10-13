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Посол во Франции Мешков: Москва следит за шагами Парижа по поставкам вооружений Украине

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Посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что Москва внимательно следит за шагами Франции по поставкам вооружений Украине.
Посол во Франции Мешков: Москва следит за шагами Парижа по поставкам вооружений Украине
  • РИА Новости

В интервью РИА Новости он сообщил, что Россия категорически против поставок вооружений, поскольку это «затягивает конфликт» и ведёт к появлению новых жертв среди мирного населения.

«Мы очень внимательно следим за этими недружественными шагами», — подчеркнул Мешков.

6 октября посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России для разъяснений относительно поставок французского вооружения Украине.

Кроме того, 7 октября французский президент Эммануэль Макрон подтвердил готовность Франции продолжать поставки оружия Украине.

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