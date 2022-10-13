Посол во Франции Мешков: Москва следит за шагами Парижа по поставкам вооружений Украине
- РИА Новости
В интервью РИА Новости он сообщил, что Россия категорически против поставок вооружений, поскольку это «затягивает конфликт» и ведёт к появлению новых жертв среди мирного населения.
«Мы очень внимательно следим за этими недружественными шагами», — подчеркнул Мешков.
6 октября посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России для разъяснений относительно поставок французского вооружения Украине.
Кроме того, 7 октября французский президент Эммануэль Макрон подтвердил готовность Франции продолжать поставки оружия Украине.