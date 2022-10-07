Макрон подтвердил готовность продолжать поставлять оружие для ВСУ

Французский президент Эммануэль Макрон подтвердил готовность Франции продолжать поставки оружия Украине, в настоящее время он обсуждает с Данией передачу ВСУ новых САУ CAESAR.

Как ранее писала газета Le Monde со ссылкой на источники, французские власти готовятся передать Украине от 6 до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые прежде предназначались Дании.

Издание отмечало, что такой «манёвр» остаётся предметом «принципиального политического соглашения».

6 октября посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России для разъяснений относительно поставок французского вооружения Украине. Ему заявлено, что такие действия противоречат заявлениям Парижа о нацеленности на урегулирование.

Макрон при этом заявлял, что Франция не желает новой мировой войны и стремится остановить конфликт на Украине.