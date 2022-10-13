Посол Мешков: Париж не стремится размораживать сотрудничество с Москвой
- РИА Новости
«Пока в основном сотрудничество (России и Франции. — RT), помимо бизнеса, приостановлено. И пока какого-то желания со стороны французов размораживать эту работу мы не видим», — заявил Мешков.
По его словам, особенно сильный удар был нанесён по области культуры, образования и по студенческим обменам.
Мешков также отметил, что Москва и Париж сохраняют регулярные контакты на уровне лидеров и министров для обсуждения конфликта на Украине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении продолжать телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.