Макрон заявил, что Франция не желает мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не хочет мировой войны.

«Мы не хотим мировой войны. Мы помогаем Украине устоять на своей земле... Владимир Путин должен положить конец этой войне», — написал он в Twitter.

Макрон также в эфире телеканала France 2 заявил, что Украине рано или поздно придётся пойти на переговоры с Россией, так как это отвечает интересам обеих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран G7 ранее снова объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, фразу Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз.