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Макрон заявил, что Франция не желает мировой войны

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не хочет мировой войны.

«Мы не хотим мировой войны. Мы помогаем Украине устоять на своей земле... Владимир Путин должен положить конец этой войне», — написал он в Twitter.

Макрон также в эфире телеканала France 2 заявил, что Украине рано или поздно придётся пойти на переговоры с Россией, так как это отвечает интересам обеих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран G7 ранее снова объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, фразу Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз.

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