Власти Чехии анонсировали выделение нового транша для Украины в размере $62 млн

Правительство Чехии выделит Украине 1,5 млрд крон (около $62 млн) в качестве гуманитарной и экономической помощи, заявил глава МИД республики Ян Липавский.

«Чехия выделит в 2023—2025 годах на гуманитарную, экономическую и стабилизационную поддержку Украины 1,5 млрд крон, по 0,5 млрд каждый год», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, предполагается, что чешские предприятия будут также принимать активное участие в восстановлении Украины по завершении конфликта.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги, если украинский лидер продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь со стороны Вашингтона.