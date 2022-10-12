Узнать больше

Власти Чехии анонсировали выделение нового транша для Украины в размере $62 млн

Короткая ссылка
Правительство Чехии выделит Украине 1,5 млрд крон (около $62 млн) в качестве гуманитарной и экономической помощи, заявил глава МИД республики Ян Липавский.
Власти Чехии анонсировали выделение нового транша для Украины в размере $62 млн
  • Gettyimages.ru

«Чехия выделит в 2023—2025 годах на гуманитарную, экономическую и стабилизационную поддержку Украины 1,5 млрд крон, по 0,5 млрд каждый год», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, предполагается, что чешские предприятия будут также принимать активное участие в восстановлении Украины по завершении конфликта.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги, если украинский лидер продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь со стороны Вашингтона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить