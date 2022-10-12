Медведев прокомментировал идею «старого дурня» из США использовать ракеты против России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал идею «старого дурня» из США, как он назвал экс-директора ЦРУ и министра обороны Леона Панетту, использовать против России крылатые ракеты.

Российский политик напомнил, что Пентагон в этом году предоставил Украине оружия почти на $17 млрд.

«В Пиндостане ещё один старый дурень нашёлся, хоть и бывший. Леон Панетта... сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолёты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине», — написал Медведев в своём Telegram.

По словам политика, Панетта хорошо осведомлён о том, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания.

«И чего несёт тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года», — заключил Медведев.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.

Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги, если украинский лидер продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь со стороны Вашингтона.