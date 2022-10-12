Ушаков: ЕС и США пытаются вклиниться в нормализацию отношений между Баку и Ереваном

США и ЕС пытаются вклиниться в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, используя российские наработки, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он напомнил, что основой для стабилизации отношений между Ереваном и Баку стали договорённости при личном посредничестве российского лидера Владимира Путина.

«Мы видим, что в эту работу пытаются вклиниться нерегиональные игроки, в частности Евросоюз и США, но в основном они используют наши наработки. Основополагающие договорённости были достигнуты в 2020 и 2021 годах при нашем самом активном участии», — сказал Ушаков.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ранее сообщил о планах ЕС отправить миссию на границу государства с Азербайджаном.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TVNET заявил, что Азербайджан и Армения достигли договорённостей по принципиальным пунктам мирного договора.