Ушаков: ЕС и США пытаются вклиниться в нормализацию отношений между Баку и Ереваном
- РИА Новости
Он напомнил, что основой для стабилизации отношений между Ереваном и Баку стали договорённости при личном посредничестве российского лидера Владимира Путина.
«Мы видим, что в эту работу пытаются вклиниться нерегиональные игроки, в частности Евросоюз и США, но в основном они используют наши наработки. Основополагающие договорённости были достигнуты в 2020 и 2021 годах при нашем самом активном участии», — сказал Ушаков.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ранее сообщил о планах ЕС отправить миссию на границу государства с Азербайджаном.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TVNET заявил, что Азербайджан и Армения достигли договорённостей по принципиальным пунктам мирного договора.