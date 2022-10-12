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В ЕС приняли решение отправить миссию на границу Армении и Азербайджана

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил о планах ЕС отправить миссию на границу государства с Азербайджаном.
В ЕС приняли решение отправить миссию на границу Армении и Азербайджана
  • РИА Новости

«Была достигнута договорённость о том, что миссия Евросоюза посетит Армению, чтобы узнать факты, потом у них, наверное, будет доклад», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, инициатива об отправке миссии на границу государств принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее в интервью телеканалу TVNET заявил, что Азербайджан и Армения достигли договорённостей по принципиальным пунктам мирного договора.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в чешской столице на полях саммита Европейского политического сообщества.

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