В ЕС приняли решение отправить миссию на границу Армении и Азербайджана
- РИА Новости
«Была достигнута договорённость о том, что миссия Евросоюза посетит Армению, чтобы узнать факты, потом у них, наверное, будет доклад», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, инициатива об отправке миссии на границу государств принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Евросовета Шарлю Мишелю.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее в интервью телеканалу TVNET заявил, что Азербайджан и Армения достигли договорённостей по принципиальным пунктам мирного договора.
До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в чешской столице на полях саммита Европейского политического сообщества.