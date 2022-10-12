Сенатор Цеков осудил новые санкции Швейцарии против России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Швейцария расширила список антироссийских санкций из-за присоединения новых территорий.

По мнению сенатора, Швейцария должна заявить о том, что она уже не нейтральная страна.

«Она уже страна, которая участвует в различных политических событиях и решениях, которые разрабатываются Евросоюзом и НАТО. Такие решения Швейцарии свидетельствуют именно об этом», — считает Цеков.

Он отметил, что авторитет Швейцарии, как надёжного финансового партнёра, такими решениями в значительной степени будет подорван.

«Я думаю, что не только граждане России, но и многие государства, видя подобные решения, не захотят иметь с ней дело и хранить там свои средства. Они найдут более надёжные страны и финансовые институты», — уверен собеседник RT.

Он также отметил, что данные санкции являются «каплей в море» от тех санкций, которые уже применены в отношении России.

«Я думаю, никакого существенного влияния и чего-то нового, и болезненного для нас эти санкции не принесут. Понятно, что это болезненно для физических и юридических лиц, но в контексте той ситуации, которая развивается вокруг России, это капля в море», — заключил Цеков.

Ранее стало известно, что Швейцария расширила список санкций в отношении России, включив в него ещё 30 физических лиц и семь организаций.

Как сообщает Федеральный совет Швейцарии, мера принята в связи с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.