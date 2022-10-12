Сенатор Цеков осудил новые санкции Швейцарии против России
- РИА Новости
По мнению сенатора, Швейцария должна заявить о том, что она уже не нейтральная страна.
«Она уже страна, которая участвует в различных политических событиях и решениях, которые разрабатываются Евросоюзом и НАТО. Такие решения Швейцарии свидетельствуют именно об этом», — считает Цеков.
Он отметил, что авторитет Швейцарии, как надёжного финансового партнёра, такими решениями в значительной степени будет подорван.
«Я думаю, что не только граждане России, но и многие государства, видя подобные решения, не захотят иметь с ней дело и хранить там свои средства. Они найдут более надёжные страны и финансовые институты», — уверен собеседник RT.
Он также отметил, что данные санкции являются «каплей в море» от тех санкций, которые уже применены в отношении России.
«Я думаю, никакого существенного влияния и чего-то нового, и болезненного для нас эти санкции не принесут. Понятно, что это болезненно для физических и юридических лиц, но в контексте той ситуации, которая развивается вокруг России, это капля в море», — заключил Цеков.
Ранее стало известно, что Швейцария расширила список санкций в отношении России, включив в него ещё 30 физических лиц и семь организаций.
Как сообщает Федеральный совет Швейцарии, мера принята в связи с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.