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WT: американцев бросило в дрожь из-за слов Байдена о возможности Армагеддона

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Недавнее заявление американского президента Джо Байдена о возможности Армагеддона из-за украинского конфликта «бросило в дрожь» американцев, говорится в статье газеты The Washington Times.
WT: американцев бросило в дрожь из-за слов Байдена о возможности Армагеддона
  • Gettyimages.ru

В статье говорится, что Байден заявил, что Вашингтон не сталкивался с перспективой «Армагеддона» со времён Карибского кризиса.

После этого в Белом доме начали разъяснять, что слова Байдена якобы были упрёком в адрес России. 

«Тем не менее, американцы — и старые, и молодые — не могут не содрогаться при мысли о немыслимом», — говорится в статье.

Ранее Байден заявил, что впервые со времён холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Также американский президент заявил, что украинский кризис может сопровождаться просчётами, которые чреваты Армагеддоном.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.

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