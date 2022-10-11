МИД Швейцарии вызвал российского посла после массированных обстрелов Украины

Посол России в Берне был вызван в МИД Швейцарии после массированных обстрелов Украины, заявила государственный секретарь Ливия Ле.

«Швейцария осуждает эти неизбирательные нападения и призывает Россию уважать международное гуманитарное право, в частности, защиту гражданского населения», — написала она в Twitter.

Утром 10 октября Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Как сообщило Минобороны, армия России 11 октября продолжила нанесение массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины, все назначенные объекты были поражены.

Как отметил российский президент Владимир Путин, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.