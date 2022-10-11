Посол КНДР рассказал, что Москва и Пхеньян укрепляют дружбу в политической сфере
- РИА Новости
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«С тех пор Корея и Россия непрерывно укрепляли узы дружбы в тесном сотрудничестве в политической, экономической, культурной и других сферах на основе принципа самостоятельности, равноправия и благоприятствования», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, отношения дружбы вступили в новый этап своего процветания.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о поддержке России и выразил надежду на дальнейшее тесное тактико-стратегическое сотрудничество.
Также сообщалось, что в КНДР намерены усилить сотрудничество с Россией для противостояния США.