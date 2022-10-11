Посол КНДР рассказал, что Москва и Пхеньян укрепляют дружбу в политической сфере

Пхеньян и Москва укрепляют дружбу и сотрудничество в политической и экономической сферах, заявил посол КНДР в России Син Хон Чхоль.

«С тех пор Корея и Россия непрерывно укрепляли узы дружбы в тесном сотрудничестве в политической, экономической, культурной и других сферах на основе принципа самостоятельности, равноправия и благоприятствования», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, отношения дружбы вступили в новый этап своего процветания.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о поддержке России и выразил надежду на дальнейшее тесное тактико-стратегическое сотрудничество.

Также сообщалось, что в КНДР намерены усилить сотрудничество с Россией для противостояния США.