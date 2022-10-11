Депутат Чепа: Европарламент в ситуации с Украиной действует по указанию старших товарищей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление главы Европарламента Роберты Метсолы, которая высказалась в поддержку поставок тяжёлых вооружений Украине.

«Естественно, это всё провоцирует разжигание конфликта. Чем больше поставляемого вооружения, тем сильнее и тяжелее будет конфликт», — считает депутат.

Он отметил, что политики, подобные главе Европарламента, не думают о мирных жителях.

«Они действуют по указанию своих «старших товарищей». А те, в свою очередь, действуют исключительно исходя из своих коммерческих интересов», — заключил Чепа.

Ранее глава Европарламента Роберта Метсола высказалась в поддержку поставок тяжёлых вооружений Украине.

Она отметила, что Украина должна иметь возможность защищаться.