Депутат Чепа: Европарламент в ситуации с Украиной действует по указанию старших товарищей
- AFP
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«Естественно, это всё провоцирует разжигание конфликта. Чем больше поставляемого вооружения, тем сильнее и тяжелее будет конфликт», — считает депутат.
Он отметил, что политики, подобные главе Европарламента, не думают о мирных жителях.
«Они действуют по указанию своих «старших товарищей». А те, в свою очередь, действуют исключительно исходя из своих коммерческих интересов», — заключил Чепа.
Ранее глава Европарламента Роберта Метсола высказалась в поддержку поставок тяжёлых вооружений Украине.
Она отметила, что Украина должна иметь возможность защищаться.