РБК: Еврокомиссия оценила стоимость антироссийских санкций
Об этом информирует РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕК).
«Под этой суммой ЕК понимает объёмы двусторонней торговли России и стран ЕС, существовавшие в 2021 году, но теперь невозможные из-за формальных санкций», — передаёт издание.
Уточняется, что данная сумма равна 40% всего товарооборота между Россией и Евросоюзом в прошлом году.
6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.
Как отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Европа «медленно истекает кровью» из-за антироссийских санкций.