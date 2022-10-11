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РБК: Еврокомиссия оценила стоимость антироссийских санкций

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Стоимость всех торговых ограничений против России достигает приблизительно €123 млрд после согласования Европейским союзом восьмого пакета антироссийских санкций.

Об этом информирует РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕК).

«Под этой суммой ЕК понимает объёмы двусторонней торговли России и стран ЕС, существовавшие в 2021 году, но теперь невозможные из-за формальных санкций», — передаёт издание.

Уточняется, что данная сумма равна 40% всего товарооборота между Россией и Евросоюзом в прошлом году.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

Как отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Европа «медленно истекает кровью» из-за антироссийских санкций.

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