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Болтон считает, что руководство России может стать «законной целью» при использовании ЯО

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Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российское руководство в случае принятия решения о применении ядерного оружия будет считаться «законной целью» для Соединённых Штатов, в частности, это касается и президента России.
Болтон считает, что руководство России может стать «законной целью» при использовании ЯО
  • AP

В интервью CBS бывший чиновник Белого дома порассуждал о том, какой он видит возможную реакцию Вашингтона на развитие событий, предусматривающее применение Россией ядерного оружия. Болтон заявил, что в таком случае ответственность за такой шаг стоит возложить «прямиком на президента Владимира Путина».

«Он является центром командования и контроля российских вооружённых сил. Мы называем это национальным военно-политическим руководством. Он законная военная цель. И я думаю, что, хотя [есть] много других вещей, которые мы можем сделать, ему следует знать, что в таком случае он попадает в наш список целей», — утверждает Болтон.

Вместе с этим в Белом доме заявляют, что не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

В Москве неоднократно напоминали, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД России подчеркнули, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.

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