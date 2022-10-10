РБК: Евросоюз начал использовать санкционный подход, близкий к американскому

В восьмом пакете санкций против России Евросоюз использовал экстерриториальный элемент, что делает подход Брюсселя ближе к американскому механизму ограничительных мер.

Теперь компании или граждане из любых стран могут подпасть под санкции ЕС за помощь России в обходе европейских ограничений, напоминает РБК.

Как отметил управляющий партнёр брюссельской консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски, это стало «разворотом на 180 градусов» для ЕС, который ранее жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала, что Евросоюзу всё труднее вводить новые санкции против России. По её словам, это происходит от усталости, которую испытывает сообщество.