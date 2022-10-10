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Politico: американские конгрессмены предложили прекратить продажу оружия Саудовской Аравии

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Член палаты представителей США Ро Ханна и сенатор Ричард Блюменталь предложили прекратить продажи оружия Садовской Аравии на фоне решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

«Более простым и гораздо более быстрым шагом по укреплению национальной безопасности была бы приостановка всех военных поставок, продаж и другой военной помощи США Саудовской Аравии», — заявили американские сенаторы в материале для Politico.

Ханна и Блюменталь представят соответствующий законопроект в сенате и палате представителей 11 октября.

По словам конгрессменов, отказ Вашингтона от продажи оружия Эр-Рияду станет для Саудовской Аравии серьёзной проблемой из-за зависимости от американской военной помощи. Политики отметили, что стране потребуется некоторое количество времени для того, чтобы найти замену американскому оружию.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла решение ОПЕК+.

По мнению обозревателя Bloomberg Бобби Гоша, Байден должен нанести болезненный удар по Саудовской Аравии за совместное с ОПЕК+ и Россией соглашение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

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