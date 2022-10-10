Ким Чен Ын проинспектировал подготовку тактических ядерных подразделений
«Это проверка оперативной готовности наших средств военного сдерживания и, в то же время, случай, который доказал надёжность и готовность государственной системы ядерной обороны», — приводит слова Ким Чен Ына Интерфакс со ссылкой на ЦТАК.
Глава государства подчеркнул, что недавние манёвры стали очередным предупреждением и демонстрации готовности КНДР к ядерному ответу на угрозы.
В сентябре в Северной Корее приняли закон о праве нанесения превентивного ядерного удара.
Ким Чен Ын провозгласил Северную Корею ядерной державой.
Глава государства также отметил, что не видит необходимости в ведении переговоров с врагами.