Ким Чен Ын проинспектировал подготовку тактических ядерных подразделений

Северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал военную подготовку тактических ядерных подразделений в ходе учений, которые проходили в период с 25 сентября по 9 октября.

«Это проверка оперативной готовности наших средств военного сдерживания и, в то же время, случай, который доказал надёжность и готовность государственной системы ядерной обороны», — приводит слова Ким Чен Ына Интерфакс со ссылкой на ЦТАК.

Глава государства подчеркнул, что недавние манёвры стали очередным предупреждением и демонстрации готовности КНДР к ядерному ответу на угрозы.

В сентябре в Северной Корее приняли закон о праве нанесения превентивного ядерного удара.

Ким Чен Ын провозгласил Северную Корею ядерной державой.

Глава государства также отметил, что не видит необходимости в ведении переговоров с врагами.