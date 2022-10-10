GT: энергетический кризис в Европе предвещает конец гегемонии США

Энергетический кризис в Европе и конфликт интересов между США и ЕС предвещают конец американской гегемонии, сообщается в материале Global Times.

«На фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США», — говорится в публикации.

По данным издания, между Соединёнными Штатами и Евросоюзом возникло огромное расхождение интересов несмотря на то, что в Белом доме планировали использовать конфликт на Украине для укрепления имеющихся союзов и создания новых.

Кроме того, по версии Global Times, в странах Европы растёт недовольство из-за выгоды, которую извлекает из ситуации Вашингтон — в частности, в сфере энергетики.

«Недовольство европейских стран резким ростом цен на СПГ из США обнажает тот факт, что интересы Штатов конфликтуют с интересами многих других стран по всему миру. Эти конфликты указывают на закат американской гегемонии», — подытожили в GT.

Президент Ирана Ибрагим Раиси, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, ранее заявил, что Соединённые Штаты ставят в приоритет исключительно свои интересы, не принимая право других государств действовать самостоятельно.

Президент России Владимир Путин отметил, что западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.

По словам Путина, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.