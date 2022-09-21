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Президент Ирана Раиси заявил, что США ставят в приоритет только свои интересы

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Соединённые Штаты ставят в приоритет исключительно свои интересы, не принимая право других государств действовать самостоятельно. Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Президент Ирана Раиси заявил, что США ставят в приоритет только свои интересы
  • AP
  • © Mary Altaffer

«США не могут согласиться с тем, что у стран есть право действовать самостоятельно... Америка руководствуется своими интересами в ущерб интересам других государств», — цитирует его ТАСС.

Раиси также подчеркнул, что в данный момент начинает формироваться новый миропорядок, поскольку старый во главе с Вашингтоном «больше не пользуется поддержкой».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.

По словам Путина, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.

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