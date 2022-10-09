Обозреватель The New York Times Томас Фридман заявил, что экологическая политика стран Запада вызывает смех у российского лидера Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.

«Пока мы не обеспечим стабильные и надёжные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, все наши слова можно смело назвать показухой», — заявил Фридман.

Он отметил, что в Европе притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую «перепрыгнуть» к возобновляемой энергетике.

По его словам, власти России и Саудовской Аравии «смеются» над действиями Запада.

Ранее обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что Европа погрузилась в энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и сферы безопасности.

Директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.