Спикер парламента Муденда: Зимбабве останется на стороне России после референдумов
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«Зимбабве и до референдумов была на стороне России с точки зрения понимания первопричин нынешней ситуации», — заявил он в интервью РИА Новости.
Муденда отметил, что Зимбабве и Россия являются «жертвами санкций», что делает их «товарищами в санкционной битве».
Ранее российский посол Алексей Лабецкий заявил, что в Бразилии понимают реальные причины, которые привели к началу специальной военной операции на Украине.
Девять государств — членов Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине.
5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.
Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.