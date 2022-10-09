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Полковник Кансиан заявил, что США скоро не смогут поставлять Киеву некоторые виды боеприпасов

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Соединённые Штаты будут не в состоянии поставлять Украине некоторые виды боеприпасов уже в скором времени. Об этом, как сообщает AFP, заявил отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Речь, в частности, идёт о запасах ракет для комплексов HIMARS.

Кансиан отметил, что Украина может получить от 8 до 10 тыс. ракет, если Вашингтон поставит украинским властям треть своего запаса.

«Этого запаса, вероятно, хватит на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдётся», — цитирует отставного полковника РИА Новости.

Восстановление запасов боеприпасов, по прогнозам Кансиана, может занять годы.

Ранее бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер заявил, что в некоторых европейских странах больше нет оружия для поставок Украине

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