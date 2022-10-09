Полковник Кансиан заявил, что США скоро не смогут поставлять Киеву некоторые виды боеприпасов
Речь, в частности, идёт о запасах ракет для комплексов HIMARS.
Кансиан отметил, что Украина может получить от 8 до 10 тыс. ракет, если Вашингтон поставит украинским властям треть своего запаса.
«Этого запаса, вероятно, хватит на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдётся», — цитирует отставного полковника РИА Новости.
Восстановление запасов боеприпасов, по прогнозам Кансиана, может занять годы.
Ранее бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер заявил, что в некоторых европейских странах больше нет оружия для поставок Украине.