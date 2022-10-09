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WP: Норвегия «неприлично наживается» за счёт украинского кризиса

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Западные эксперты раскритиковали Норвегию за «агрессивное» обогащение за счёт украинского кризиса. Об этом заявила обозреватель The Washington Post Эмили Раухала.

Обозреватель отметила, что Норвегия начала играть всё более заметную роль в обеспечении топливной безопасности Европы по мере нарастания энергетического кризиса в европейских странах.

Кроме того, говорится в статье, норвежские власти «неприлично наживаются» на Евросоюзе.

Речь идёт о том, что Осло получит от ЕС $109 млрд от нефтяного сектора, что на $82 млрд больше, чем в 2021 году.

Ранее Норвегия отказалась заключать долгосрочные контракты на поставку газа Евросоюзу по фиксированной цене для снижения расходов потребителей в европейских странах.

Эксперт в области политической экономики Ахмад Ясин в беседе с RT рассказал, что европейским странам нечем заменить российский газ.

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