WP: Норвегия «неприлично наживается» за счёт украинского кризиса
Обозреватель отметила, что Норвегия начала играть всё более заметную роль в обеспечении топливной безопасности Европы по мере нарастания энергетического кризиса в европейских странах.
Кроме того, говорится в статье, норвежские власти «неприлично наживаются» на Евросоюзе.
Речь идёт о том, что Осло получит от ЕС $109 млрд от нефтяного сектора, что на $82 млрд больше, чем в 2021 году.
Ранее Норвегия отказалась заключать долгосрочные контракты на поставку газа Евросоюзу по фиксированной цене для снижения расходов потребителей в европейских странах.
Эксперт в области политической экономики Ахмад Ясин в беседе с RT рассказал, что европейским странам нечем заменить российский газ.