WP: Норвегия «неприлично наживается» за счёт украинского кризиса

Западные эксперты раскритиковали Норвегию за «агрессивное» обогащение за счёт украинского кризиса. Об этом заявила обозреватель The Washington Post Эмили Раухала.

Обозреватель отметила, что Норвегия начала играть всё более заметную роль в обеспечении топливной безопасности Европы по мере нарастания энергетического кризиса в европейских странах.

Кроме того, говорится в статье, норвежские власти «неприлично наживаются» на Евросоюзе.

Речь идёт о том, что Осло получит от ЕС $109 млрд от нефтяного сектора, что на $82 млрд больше, чем в 2021 году.

Ранее Норвегия отказалась заключать долгосрочные контракты на поставку газа Евросоюзу по фиксированной цене для снижения расходов потребителей в европейских странах.

Эксперт в области политической экономики Ахмад Ясин в беседе с RT рассказал, что европейским странам нечем заменить российский газ.