The Sun рассказал о четырёх возможных вариантах ядерных ударов США по России

Британский таблоид The Sun высказал предположения по поводу возможного ответа Соединённых Штатов на гипотетическое применение Россией ядерного оружия.

В качестве первого и самого маловероятного объекта называется Москва.

Кроме того, по мнению авторов материала, возможным объектом удара могут стать российские вооружённые силы.

Третий и четвёртый сценарии подразумевают удар по Крыму и Черноморскому флоту.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые со времён холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война.

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщил о приверженности России заявлению лидеров стран «ядерной пятёрки» о недопустимости развязывания ядерной войны.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.