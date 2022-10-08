The Sun рассказал о четырёх возможных вариантах ядерных ударов США по России
В качестве первого и самого маловероятного объекта называется Москва.
Кроме того, по мнению авторов материала, возможным объектом удара могут стать российские вооружённые силы.
Третий и четвёртый сценарии подразумевают удар по Крыму и Черноморскому флоту.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые со времён холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война.
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщил о приверженности России заявлению лидеров стран «ядерной пятёрки» о недопустимости развязывания ядерной войны.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.